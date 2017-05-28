Александр Овечкин: "Вашингтон" проиграл, но жизнь продолжается"

Нападающий "Вашингтона" и сборной России Александр Овечкин подвел итоги сезона. Также форвард рассказал о своей травме.

– Сезон получился неудачным, – заметил Овечкин. – Сейчас продолжается Кубок Стэнли, а мы проиграли. Но жизнь продолжается. Дальше будем больше и усерднее работать и надеемся, что следующий год будет удачным.

– Как оправляетесь от травмы?

– Еще, может быть, недельку. Но уже намного лучше себя чувствую. В Вашингтоне у нас будет проходить заключительный медосмотр. Восстанавливаться буду в Москве. (Евгений БЕЛОУСОВ, Сергей АСТАХОВ)

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