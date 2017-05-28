Александр Овечкин: "Вашингтон" проиграл, но жизнь продолжается"

Нападающий "Вашингтона" и сборной России Александр Овечкин подвел итоги сезона. Также форвард рассказал о своей травме.
– Сезон получился неудачным, – заметил Овечкин. – Сейчас продолжается Кубок Стэнли, а мы проиграли. Но жизнь продолжается. Дальше будем больше и усерднее работать и надеемся, что следующий год будет удачным.
– Как оправляетесь от травмы?
– Еще, может быть, недельку. Но уже намного лучше себя чувствую. В Вашингтоне у нас будет проходить заключительный медосмотр. Восстанавливаться буду в Москве. (Евгений БЕЛОУСОВ, Сергей АСТАХОВ)
Александр Овечкин: "Если бы выиграл Кубок Стэнли, пил бы не только самогон"
spetrov
marksan. :)
20:05
marksan
spetrov____ Ну ты и зануда! Хотелось бы пообщаться! Я дед старый!
19:07
marksan
Тёзке, который следит за тобой с давних времён. Не знаю, прочитаешь моё послание или нет. но для меня кумиром был Валера Харламов, с которым мы родились почти в одно время (он -14 января. а я 16) . А после него больше уважаю Вас. Тем более, будучи в молодости отличным баскетболистом, увидел Вас болельщиком моего любимого ЦСКА! Удачи. Вам. тёзка!
19:05
spetrov
Если не секрет, что в этой новости относится к F-1? :)
18:50