Александр Овечкин: "Вашингтон" постарается избежать ошибок, допущенных в четвертом матче с "Торонто"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в преддверии пятого матча первого раунда плей-офф НХЛ с "Торонто" (2-2) подчеркнул, что команда полностью сосредоточена на игре. По словам россиянина, "столичные" постараются избежать ошибок, допущенных в предыдущей встрече.

- Приятно вернуться домой, увидеть семью, но сейчас "Вашингтон" сосредоточен на пятом матче серии, - приводит пресс-служба "Кэпиталз" слова Овечкина. - Мы постараемся одержать победу и идти дальше. Я не буду говорить об ошибках, допущенных в четвертой встрече. Мы знаем о них и постараемся не допустить подобных ситуаций. Главное - сохранять концентрацию на протяжении всего матча.