Александр Овечкин: "Вашингтон" обязан обыграть "Питтсбург" в третьем матче"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что его команда обязана обыграть "Питтсбург" в третьем матче серии плей-офф Кубка Стэнли. На данный момент счет в серии 2-0 в пользу "Пигвинов". Матч состоится 2 мая в 2.30 по московскому времени.

– "Питтсбург" выиграл два матча на нашем льду, – цитирует сайт "Вашингтона" Овечкина. – Таким образом, теперь мы просто поедем к ним, и обязаны одержать победу в третьем матче. Серия до четырех побед, и нам нужно идти вперед. Будет трудно, но мы с нетерпением ждем третьей игры.