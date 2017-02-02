08:50 | ХОККЕЙ — НХЛ

Александр Овечкин: "Вашингтон" не дал "Бостону" ни одного шанса"

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Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Бостона" (5:3). Российский форвард стал автором одной шайбы и обогнал по голам в большинстве Уэйна Гретцки (205), выйдя на 15-е место в истории лиги.

- Думаю, мы неплохо играли, - цитирует официальный сайт НХЛ Овечкина. - Мы не давали им ни одного шанса. Мы знали, что они используют силовую борьбу, будут действовать жестко. Мы справились с их игрой. 

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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fifa_guru

нуну) матч я не смотрел, но по статистике что-то не так складывается впечатление. У мишек поболее бросков, и вон в комментах пишут, что опять Холтби отдувался и потел)

08:55

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