Александр Овечкин: "Вашингтон" не дал "Бостону" ни одного шанса"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Бостона" (5:3). Российский форвард стал автором одной шайбы и обогнал по голам в большинстве Уэйна Гретцки (205), выйдя на 15-е место в истории лиги.

- Думаю, мы неплохо играли, - цитирует официальный сайт НХЛ Овечкина. - Мы не давали им ни одного шанса. Мы знали, что они используют силовую борьбу, будут действовать жестко. Мы справились с их игрой.