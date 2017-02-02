Александр Овечкин: "Вашингтон" не дал "Бостону" ни одного шанса"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Бостона" (5:3). Российский форвард стал автором одной шайбы и обогнал по голам в большинстве Уэйна Гретцки (205), выйдя на 15-е место в истории лиги.
- Думаю, мы неплохо играли, - цитирует официальный сайт НХЛ Овечкина. - Мы не давали им ни одного шанса. Мы знали, что они используют силовую борьбу, будут действовать жестко. Мы справились с их игрой.
fifa_guru
нуну) матч я не смотрел, но по статистике что-то не так складывается впечатление. У мишек поболее бросков, и вон в комментах пишут, что опять Холтби отдувался и потел)
08:55