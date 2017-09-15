Александр Овечкин: "Вашингтон" не будет лузером в этом сезоне"

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не сомневается в том, что будет в отличной форме в новом сезоне. Также форвард заявил, что "Кэпиталз" по-прежнему остается командой высокого уровня.

Напомним, что в минувшем сезоне "столичные" стали победителем регулярного чемпионата. При этом клуб завершил выступление в четвертьфинале Кубка Стэнли, уступив "Питтсбургу" (3-4).

– "Вашингтон" все также будет хорошей командой, мы не собираемся быть лузерами в этом году, – приводит слова Овечкина Стивен Уйно на своей странице в Твиттере. – Со мной все будет в порядке.

Не думаю, что нужно быть на сто процентов готовым к тренировочному лагерю. Предстоит провести еще три недели до первой игры, именно в это время тебе нужно работать.

Также россиянин отметил, что его вес остался таким же, как и в конце прошлого сезона. По словам нападающего, он уделил больше внимания тренировкам, сосредоточенным на движении.