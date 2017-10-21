Александр Овечкин: "Вашингтон" не беспокоился по поводу того, что долго не забивал"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин спокойно воспринял свой рекорд по голам в овертайме. В матче регулярного чемпионата НХЛ против "Детройта" (4:3) Овечкин стал автором победной шайбы в овертайме, доведя их число до 20 - это лучший показатель в истории лиги.

- У меня было несколько моментов, особенно о втором периоде, - цитирует официальный сайт НХЛ Овечкина. - Но я либо промахивался по воротам, либо вратарь совершал сейвы. Было здорово забить победный гол. "Вашингтон" долго не забивал? Мы не беспокоились по этому поводу. У нас были моменты, нужно было просто реализовать их.