Александр Овечкин: "Вашингтон" дожимал "Питтсбург"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отметил важность крупной победы над "Питтсбургом" (7:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. По его словам, данный результат должен раскрепостить команду.

- "Вашингтон" не сможет побеждать во всех матчах и не сможет проигрывать в каждой встрече, - приводит пресс-служба НХЛ слова Овечкина. - Такие игры нужны, чтобы раскрепостить ребят, изменить психологию.

Когда ты обыгрываешь обладателя Кубка Стэнли с таким счетом, доминируешь, это производит успех. Но, опять же, после счета 4:0 у соперника опускаются руки, а у нас наоборот поднялись и мы дожимали.