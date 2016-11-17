11:00 | ХОККЕЙ — НХЛ

Александр Овечкин: "Вашингтон" дожимал "Питтсбург"

0
0
0
 
Среда. Вашингтон. "Вашингтон" - "Питтсбург" - 7:1. Александр ОВЕЧКИН (второй справа) празднует с партнерами забитый гол."Вашингтон" уничтожил "Питтсбург", Овечкин прервал безголевую серию

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отметил важность крупной победы над "Питтсбургом" (7:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. По его словам, данный результат должен раскрепостить команду.

- "Вашингтон" не сможет побеждать во всех матчах и не сможет проигрывать в каждой встрече, - приводит пресс-служба НХЛ слова Овечкина. - Такие игры нужны, чтобы раскрепостить ребят, изменить психологию.

Когда ты обыгрываешь обладателя Кубка Стэнли с таким счетом, доминируешь, это производит успех. Но, опять же, после счета 4:0 у соперника опускаются руки, а у нас наоборот поднялись и мы дожимали.

0
0
0
Материалы REN-TV

Гиви наступает из Приднестровья...

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Женщину-трансгендера отправляют в мужское СИЗО в Москве...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ