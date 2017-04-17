Александр Овечкин: "Вашингтон" должен жестко сыграть против Зайцева и обороны "Торонто"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в преддверии третьего матча серии 1/8 финала плей-офф НХЛ с "Торонто" (0-2) высоко оценил игру защитника "Мэйпл Ливз" Никиты Зайцева. Российский игрок обороны, пропустивший первые две встречи из-за травмы верхней части тела, должен выйти на лед впервые с 10 апреля.

- Никита Зайцев - мастеровитый хоккеист, - приводит пресс-служба "Кэпиталз" слова Овечкина. - Не важно, кто будет играть против него. "Вашингтон" должен навязать ему силовую борьбу и делать так, чтобы этот матч не был для него легким.

Нужно будет проводить силовой прием, когда у нас появится такая возможность. Не имеет значения, будет ли это Зайцев или другой хоккеист "Торонто". Мы должны играть жестко против их обороны.