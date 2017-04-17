Александр Овечкин: "Вашингтон" должен понять, что дело в нас самих"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в преддверии третьего матча серии 1/8 финала плей-офф НХЛ с "Торонто" (0-2) подчеркнул, что команде необходимо создавать больше движения перед вратарем "Мэйпл Ливз" Фредериком Андерсеном. По словам российского форварда, "Кэпиталз" нужно чаще совершать броски.

- "Вашингтон" должен создавать больше движения перед вратарем "Торонто". Мы нечасто шли на пятачок соперника и уверены в том, что можем атаковать лучше, - приводит пресс-служба "столичных" слова Овечкина. - Нам удалось создать хорошие моменты, нужно их использовать.

Иногда ты думаешь о том, что лучше - бросить по воротам или отдать пас партнеру, находящемуся в более выгодной позиции. Мы должны понять, что все дело в нас, а не в сопернике или тренерах. Нужно бросать по воротам, когда появляется возможность. Шайба может оказаться в сетке. Если нет, нужно продолжать играть.