Александр Овечкин: "Вашингтон" добился взаимопонимания, но мы не можем так проигрывать"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин посетовал на большое количество удалений в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Айлендерс" (3:4). По словам россиянина, который в этой встрече набрал 2 (1+1) очка, "Кэпиталз" отдали слишком много сил, играя в меньшинстве.

- В последних нескольких матчах "Вашингтон" добился взаимопонимания. Нам стало понятно, как проходить среднюю зону, - приводит пресс-служба "столичных" слова Овечкина. - Во встрече с "Айлендерс" это проглядывалось в некоторых моментах, но нас подвели удаления. Мы отдали много энергии, что не позволило нам развить успех. "Кэпиталз" не можем проигрывать такие матчи. Нельзя так удаляться. В конце игры соперник нарушал правила, но нам не удалось реализовать большинство.

"Айлендерс" победил "Вашингтон", Овечкин и Кузнецов набрали очки