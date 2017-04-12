Александр Овечкин: "В плей-офф уделяешь внимание только одной игре - ближайшей"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в преддверии первого раунда плей-офф НХЛ с "Торонто" высоко оценил игру нападающего "Мэйпл Ливз" Остона Мэттьюса. По его словам, за действиями американца, который является претендентом на "Колдер Трофи", вручаемый лучшему новичку, интересно наблюдать.

- Он играет на очень высоком уровне, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Овечкина. - Он, Лайне, другие ребята, Нюландер. Они хорошо играют. За ними интересно наблюдать.

Это лучшее время года. В течение года мы делаем все, чтобы попасть в плей-офф. Приходится справляться с травмами, со взлетами и падениями. Сейчас все внимание мы уделяем только одной игре - ближайшей. В регулярном сезоне понимаешь, что надо сыграть 82 матча и всякое может произойти.