Александр Овечкин: "В плей-офф надо стремиться к победе во всех матчах - и на выезде, и дома"

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин прокомментировал победу над "Питтсбургом" (4:3) в третьем матче плей-офф НХЛ. Сам Александр забросил решающую шайбу на 59-й минуте встречи.

– В плей-офф не имеет значения, где играть, всегда надо играть на победу. Конечно, всегда приятнее играть дома, но в плей-офф каждая победа очень дорога, – цитирует официальный сайт НХЛ Овечкина. – Сегодня мы все выложились и очень хотели выиграть, понимая значение этой встречи. Теперь нам нужно думать уже о следующем матче и постараться действовать на том же уровне и в последующих встречах.