07:21 | Хоккей — НХЛ

Александр Овечкин: "В плей-офф надо стремиться к победе во всех матчах - и на выезде, и дома"


Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин прокомментировал победу над "Питтсбургом" (4:3) в третьем матче плей-офф НХЛ. Сам Александр забросил решающую шайбу на 59-й минуте встречи. 

– В плей-офф не имеет значения, где играть, всегда надо играть на победу. Конечно, всегда приятнее играть дома, но в плей-офф каждая победа очень дорога, – цитирует официальный сайт НХЛ Овечкина. – Сегодня мы все выложились и очень хотели выиграть, понимая значение этой встречи. Теперь нам нужно думать уже о следующем матче и постараться действовать на том же уровне и в последующих встречах. 

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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