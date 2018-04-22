Александр Овечкин: "В овертайме мы выглядели лучше"

Капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин после победы над "Коламбусом" (4:3 ОТ) в пятом мачте серии 1/8 Кубка Стэнли заявил, что его команда неважно сыграла первый период. По словам форвада, игра достигла пика в овертайме.
– В третьем периоде мы сыграли не очень хорошо, но в овертайме выглядели уже лучше и добились необходимого результата, – цитирует официальный сайт НХЛ Овечкина. – Также надо отдать должное бригаде меньшинства и Брэдену Холтби. Мы одержали важную победу, но теперь надо двигаться дальше и выигрывать еще один раз.
В этом сезоне 32-летний нападающий провел 87 матчей в НХЛ и набрал 93 очка (52+41).
Счет в серии - 3-2 в пользу "Вашингтона". Следующий матч серии состоится 24 апреля.
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Mon65
Холтби спас Команду в третьем периоде. Саня, что-то часто шайба вываливалась. Несмотря на усталость (пять игр, 4 овертайма), но надо настроиться и на следующую игру, чтобы таких необъяснимых провалов Команды не было, как в парадоксальном 3-м периоде.
09:48