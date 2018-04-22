09:10 | Хоккей — НХЛ

Александр Овечкин: "В овертайме мы выглядели лучше"

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Капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин после победы над "Коламбусом" (4:3 ОТ) в пятом мачте серии 1/8 Кубка Стэнли заявил, что его команда неважно сыграла первый период. По словам форвада, игра достигла пика в овертайме.

– В третьем периоде мы сыграли не очень хорошо, но в овертайме выглядели уже лучше и добились необходимого результата, – цитирует официальный сайт НХЛ Овечкина. – Также надо отдать должное бригаде меньшинства и Брэдену Холтби. Мы одержали важную победу, но теперь надо двигаться дальше и выигрывать еще один раз.

В этом сезоне 32-летний нападающий провел 87 матчей в НХЛ и набрал 93 очка (52+41).

Счет в серии - 3-2 в пользу "Вашингтона". Следующий матч серии состоится 24 апреля.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/calendar/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Mon65

Холтби спас Команду в третьем периоде. Саня, что-то часто шайба вываливалась. Несмотря на усталость (пять игр, 4 овертайма), но надо настроиться и на следующую игру, чтобы таких необъяснимых провалов Команды не было, как в парадоксальном 3-м периоде.

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