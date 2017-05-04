Александр Овечкин: "В матче с "Питтсбургом" я совершил глупые ошибки"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин после четвертого матча 1/4 финала плей-офф НХЛ против "Питтсбурга" (2:3, 1-3) отметил, что сыграл не в свойственной ему манере. По словам форварда, он допустил глупые ошибки на льду.

- Сегодня я сыграл не в свой хоккей, - приводит пресс-служба НХЛ слова Овечкина. - Я должен играть намного лучше, принимать больше участия в игре. Сегодня плохо контролировал шайбу и совершил глупые ошибки. Но нужно забыть об этом и идти дальше.