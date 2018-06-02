Александр Овечкин: "Уверен, на стадионе будет бесподобная атмосфера"

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин​ уверен, что во время третьего матча финальной серии Кубка Стэнли против "Вегаса" будет бесподобная атмосфера. Игра состоится 3 июня и начнется в 3.00 по московскому времени.

- Конечно, мы же в последний раз были в финале 20 лет назад, - сказал капитан "Кэпиталз". - Народ очень взволнован и рад, будет очень круто. Мы очень много работали, чтобы достичь этого момента. У нас одни из лучших фанатов в лиге. Они будут с нами до самого конца. Уверен, в субботу на стадионе будет бесподобная атмосфера.