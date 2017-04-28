Александр Овечкин: "У "Питтсбурга" больше опыта в Кубке Стэнли"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин после первого матча 1/4 финала плей-офф НХЛ против "Питтсбурга" (2:3) отметил, что соперники имеют больше опыта в поединках Кубка Стэнли. По его словам, его команде необходимо продолжать играть в свой хоккей, чтобы достичь успеха в серии.

- Это будет тяжелая серия, потому что "Питтсбург" - действующий обладатель Кубка Стэнли, - приводит пресс-служба НХЛ слова Овечкина. - Они имеют очень много опыта в таких матчах, где высокое давление. Но нам нужно диктовать свою игру. Соперники практически не удалялись сегодня. Такие поражения случаются, мы должны идти дальше.