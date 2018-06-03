09:16 | Хоккей — НХЛ

Александр Овечкин: "У нас с Кузей одинаковая школа хоккея, тем более разговариваем на одном языке"

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Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин после третьего матча финала Кубка Стэнли против "Вегаса" (3:1, 2-1 в серии) отметил взаимопонимание с партнером по команде Евгением Кузнецовым. Напомним, оба игрока забросили по шайбе в прошедшей встрече.

- Самое главное – выиграли. Идем дальше, важная игра впереди. У нас с Кузей одинаковая школа хоккея, тем более разговариваем на одном языке, - отметил Овечкин в интервью русскоязычной версии сайта НХЛ. - Для меня неважно, с кем играть, – с Бэки (Бекстремом) или с Кузей, у нас хорошее взаимопонимание. Все понимают, что нужно делать. 

Какой гол был ключевым? Все важно было – и гол Диво (Деванте Смит-Пелли), как гора с плеч слетела, мы понимали, что они ничего не смогут сделать, потому что мы будем сражаться и биться.

Атмосфера в городе шикарная, все болельщики переживают за нас.

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Материалы сюжета: Финал Кубка Стэнли-2018. Овечкин против "Вегаса"
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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За Арсеналий с детцтва

Sinaron,не проецируй на других свои пристрастия и увлечения,не имей такой привычки)))

09:55

Sinaron

ЧМОка, ты сглатывай почаще, а то захлебнешься.

09:38

Питсбург Пингвинз

Вот поэтому в ФХР приняли единную программу подготовки хоккеистов в России. Посмотрим какой результат это дасть. ...Лет через... 15 (((

09:28

За Арсеналий с детцтва

Одинаково примитивная российско-колхозная недошкола,в хоккей только в нхл научили играть.

09:22

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