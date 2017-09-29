Александр Овечкин: "У Кросби 3 Кубка Стэнли, но мое время еще придет"

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал о том, что у него хорошие отношения с фоварардом "Питтсбурга" Сидни Кросби. По его словам, оба хоккеиста уважают друг друга.

- У меня хорошие отношения с Сидни Кросби, - цитирует Washington CBS Овечника. - Мы уважаем друг друга. Он завоевал три Кубка Стэнли. Но я надеюсь, что мое время еще придет. Иногда нужно просто подождать.