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20:01 | Хоккей — НХЛ

Александр Овечкин: "У Кросби 3 Кубка Стэнли, но мое время еще придет"

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Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал о том, что у него хорошие отношения с фоварардом "Питтсбурга" Сидни Кросби. По его словам, оба хоккеиста уважают друг друга.

- У меня хорошие отношения с Сидни Кросби, - цитирует Washington CBS Овечника. - Мы уважаем друг друга. Он завоевал три Кубка Стэнли. Но я надеюсь, что мое время еще придет. Иногда нужно просто подождать. 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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zoolord

Согласен, скорее не возьмешь ни одного. Но индивидуально сида ты сделал.

20:22

Бармалей3000

3 НЕ ВЗЯТЬ

20:11