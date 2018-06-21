Александр Овечкин: "Тротц был очень хорош"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметил, что сожалеет об уходе Барри Тротца с поста главного тренера команды. Также он подчеркнул, что будет рад, если этот пост займет Тодд Рирден.

- Тротц был очень хорош, - приводит Washigton Post слова Овечкина - Мы все время шли то назад, то вперед. Это было тяжело. Он дал мне очень хороший совет, потому что у него есть опыт. Когда тренер хорошо узнает игрока, то сам игрок хорошо себя чувствует.

Рирден? Если будет он, то я уверен, многие ребята будут счастливы. Он очень хороший специалист и уважает нас.