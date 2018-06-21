Александр Овечкин: "Тротц был нашим папой. Грусто, что он ушел"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин на церемонии вручения призов НХЛ в Лас-Вегасе отметил, что сожалеет об уходе Барри Тротца с поста главного тренера команды. По словам россиянина, этот специалист стал для команды папой.

- Мы последние на дорожке. Мы чемпионы, несем кубок Стэнли, это здорово. Другие игроки поздравляют нас. Я раньше был на их месте.

Конечно, грустно, что Тротц уходит. Мы вместе выиграли, однако уверен, у него все будет в порядке. Хочу поблагодарить его за отлично работу. Он был нашим тренером, папой, дал шанс выиграть. Но это бизнес, никогда не знаешь, что будет дальше. Желаю ему удачи.