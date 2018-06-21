Александр Овечкин: "Тротц был нашим папой. Грусто, что он ушел"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин на церемонии вручения призов НХЛ в Лас-Вегасе отметил, что сожалеет об уходе Барри Тротца с поста главного тренера команды. По словам россиянина, этот специалист стал для команды папой.
- Мы последние на дорожке. Мы чемпионы, несем кубок Стэнли, это здорово. Другие игроки поздравляют нас. Я раньше был на их месте.
Конечно, грустно, что Тротц уходит. Мы вместе выиграли, однако уверен, у него все будет в порядке. Хочу поблагодарить его за отлично работу. Он был нашим тренером, папой, дал шанс выиграть. Но это бизнес, никогда не знаешь, что будет дальше. Желаю ему удачи.
“It’s the most fun thing; we’re carrying the Cup. We’re Stanley Cup champions.” – @ovi8 on the red carpet at the #NHLAwards. #ALLCAPS pic.twitter.com/bo35mEb0s0– Tarik El-Bashir⌨️🎙🏒 (@TarikNBCS) 21 июня 2018 г.