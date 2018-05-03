21:00 | Хоккей — НХЛ

Александр Овечкин: "Трехматчевую дисквалификацию Уилсона сложно принять"


Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отметил, что Том Уилсон многое значит для команды. Канадский форвард был дисквалифицирован на три матча за жесткий силовой прием против нападающего "Питтсбурга" Зака Астона-Ризе в третьем матче 1/4 финала Кубка Стэнли (4:3, 2-1).

- Отстранение Уилсона сложно принять. Но мы собираемся двигаться вперед и играть, - приводит TSN слова Овечкина. - Сплотит ли решение судей "Вашингтон? Мы и без того являемся сплоченной командой, где каждый играет за партнера. Да, Уилсон много значит для нашей команды. У него есть физическая сила, его боятся на льду, но в тоже время относятся с уважением. 

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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