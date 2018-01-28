Александр Овечкин: "Только сегодня из новостей узнал об участии в конкурсе"

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, выигравший конкурс на силу броска в рамках Матча звезд НХЛ, отметил, что ему понравилось мероприятие. По его словам, об участии в конкурсе он узнал только сегодня.

- Какие конкурсы понравились больше всего?

- Все были конкурсы красивые, интересные. Конечно, от победы в конкурсе ты получаешь еще больше удовольствия.

- Готовились к конкурсу?

- Нет, я только сегодня из новостей узнал, что буду в буллитах и самом сильном броске. Как тут подготовишься? Вышел – бросил, попал – не попал.

- Много всяких новинок было. Это лучше или хуже?

- Я считаю, что это намного лучше, намного интересней. Потому что чем сложнее, тем лучше. Самое главное – не перебарщивать. (Игорь РАБИНЕР)