Александр Овечкин: "То, насколько хорошо мы играли в плей-офф, стало для всех не просто сюрпризом, а почти шоком"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в преддверии старта нового сезона в НХЛ отметил особые ожидания от него. Сезон "Кэпиталз" начнут в ранге действующего победителя Кубка Стэнли.

– Конечно, было бы здорово достичь этого раньше, тем более что у нас и прежние команды были выстроены именно для этого, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Овечкина. – Но всякий раз чего-то не хватало. А в прошлом году никто, включая, может быть, и нас самих, не ожидал, что мы сможем выиграть. То, насколько хорошо мы играли в плей-офф, стало для всех не просто сюрпризом, а почти шоком. Все ребята понимали свою роль, понимали, что нужно делать для достижения результата. И сейчас, когда мы практически с той же командой начинаем новый сезон, есть повод смотреть вперед более оптимистично.

Думаю, эмоции будут обычными, какими они бывают перед стартом нового сезона. Может быть, будет небольшой сумбур, волнение – ведь начнется совсем другая игра, совсем другие скорости, чем в предсезонке. Знаю по своему опыту: когда ты играешь против обладателей Кубка Стэнли, настраиваешься на матч по-особому. Сильнее мотивация доказать, что ты не хуже чемпионов. Понимаю, что теперь против нас все будут играть именно так.