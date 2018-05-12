Александр Овечкин: "Тампа и "Питтсбург" отличаются майками". Видео

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин после первого матча полуфинала Кубка Стэнли против "Тампа-Бэй" (4:2, 1-0 в серии) рассказал, чем нынешний соперник отличается от "Питтсбурга". "Кэпиталз" обыграли "Пингвинз" в предыдущем раунде плей-офф со счетом 4-2 в серии.

– Чем отличается новый соперник от прошлого? Тем, что это "Тампа", а не "Питтсбург", майки другие, – приводит слова Овечкина русскоязычная версия официального сайта НХЛ. – У "молний" есть четыре сбалансированных звена, кто-то играет более технично, другие в более силовой хоккей. Сегодня мы удачно начали, не дали им пространства и возможностей для бросков, поведя 4:0 в счёте. В конце расслабились, пошли ненужные удаления, но, слава богу, выиграли.



Провел ли я идеальную игру? Последняя игра будет идеальной. А сейчас есть над чем работать, выиграли – продолжаем в том же духе. Настраиваемся и отдыхаем.