Александр Овечкин: "Спасибо господу, что Холтби наш вратарь"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин после второго матча финала Кубка Стэнли против "Вегаса" (3:2, 1-1) отметил, что Ларс Эллер, набравший 3 (1+2) очка стал секретным оружием его команды. Также он поблагодарил Брэйдена Холтби за хорошую игру.

"Мы играли в умный хоккей, с полной отдачей. Холтби делал невероятные "сэйвы". Спасибо господу, что он наш вратарь. Мы потеряли Кузнецова, но здорово сыграл Эллер. Это наше секретное оружие", - приводит Изабель Хурдушян слова Овечкина.