Александр Овечкин: "Шайба Коннолли - самая важная. Все помнят, что случилось в первом матче после 2:0"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин после второго матча второго раунда плей-офф с "Питтсбургом" (4:1, 1-1) отметил, что ключевым эпизодом стала шайба Бретта Коннолли. Россиянин в этой игре открыл счет.

- Важнейшая шайба! Все помнят, что случилось в прошлом матче, в котором мы вели 2:0, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Овечкина. - Повторю снова: нам противостоит опытная команда, которая никогда не сдастся и не позволит обыграть их малой кровью. Каждую победу придется заработать.