Александр Овечкин: "С нетерпением жду открытия нового комплекса в Вашингтоне"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин оценил новый спортивный комплекс, который строится в Вашингтоне. Комплекс оснащен двумя катками и другими спортивными помещениями.



– Это напоминает мне, как мы тренировались в России. В комплексе был и каток, и футбольное поле, – цитирует Овечкина официальный сайт лиги. – Хорошо, когда все находится рядом, это помогает готовить хорошего спортсмена, – Я надеюсь, что здесь будет именно так. Я бы очень хотел, чтобы у меня в детстве были такие условия, чтобы я мог приходить на занятия с семьей, братьями. С нетерпением жду открытия этого комплекса.