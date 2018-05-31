06:40 | Хоккей — НХЛ

Александр Овечкин: "С Кузнецовым все будет в порядке"

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Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин считает, что форвард Евгений Кузнецов получил небольшое повреждение во втором матче финала Кубка Стэнли против "Вегаса" (3:2, 1-1).

"Думаю, Кузнецов будет в порядке", - приводит журналист НХЛ Том Гуллити слова Овечкина. 

Кузнецов получил травму после силового приема со стороны защитника Брэйдена Макнэбба. Россиянин покинул площадку в конце первого периода и не смог вернуться в игру. Всего он провел на льду 4 минуты 26 секунд.

Кузнецов получил травму. Видео

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Материалы сюжета: Финал Кубка Стэнли-2018. Овечкин против "Вегаса"
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