Александр Овечкин: "С Кузнецовым все будет в порядке"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин считает, что форвард Евгений Кузнецов получил небольшое повреждение во втором матче финала Кубка Стэнли против "Вегаса" (3:2, 1-1).

"Думаю, Кузнецов будет в порядке", - приводит журналист НХЛ Том Гуллити слова Овечкина.

Кузнецов получил травму после силового приема со стороны защитника Брэйдена Макнэбба. Россиянин покинул площадку в конце первого периода и не смог вернуться в игру. Всего он провел на льду 4 минуты 26 секунд.

Кузнецов получил травму. Видео