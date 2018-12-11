Александр Овечкин: "С детства мечтал оказаться в НХЛ"

Капитан и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин​ рассказал, что его родители научили играть в хоккей со страстью и отдаваться по максимуму на льду.

– Если ты что-то делаешь, то ты должен сделать это по максимуму – такой был посыл моих родителей, – приводит слова Овечкина The Athletic. – Они научили играть в хоккей со страстью. С детства мечтал приехать в НХЛ и постараться быть лучшим. Мне повезло, что организация драфта в 2004 году подготовила меня и дала мне все, что мне было нужно.

Напомним, что в 2004 году 18-летний игрок московского "Динамо" Овечкин был выбран под первым номером в драфте и оказался в "Вашингтоне", а его сверстника из магнитогорского "Металлурга" Евгения Малкина под номером два выбрали боссы "Питтсбурга"​.

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