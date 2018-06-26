Александр Овечкин: "Результата добились не я, Кузнецов или Бэкстрем, а вся команда"

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин - о факторах, которые помогли его команде выиграть Кубок Стэнли.
– Чем обусловлено то, что вы стали гораздо больше играть без шайбы? Это из-за прогресса Кузнецова или лично желание?
– Все срослось воедино. И с Кузей начали играть по-другому, и Уилсон начал делать определенную большую работу в нашем звене. И для меня главным было – не моя игра, а результат. И результата добились не Овечкин, Кузнецов или Бэкстрем, а команда. Все сделали свою работу. (Игорь ЕРОНКО)
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/mogu-ostavit-kubok-stenli-doma-i-nikto-ego-ne-uvidit-no-zachem-ovechkin-o-pobede-vashingtone-i-futbolnoy-sbornoy-1426949/
- Александр Овечкин
- Вашингтон Кэпиталз
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Никлас Бэкстрем (центрфорвард)
- Том Уилсон
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