Александр Овечкин: "Результата добились не я, Кузнецов или Бэкстрем, а вся команда"

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин - о факторах, которые помогли его команде выиграть Кубок Стэнли.

– Чем обусловлено то, что вы стали гораздо больше играть без шайбы? Это из-за прогресса Кузнецова или лично желание?

– Все срослось воедино. И с Кузей начали играть по-другому, и Уилсон начал делать определенную большую работу в нашем звене. И для меня главным было – не моя игра, а результат. И результата добились не Овечкин, Кузнецов или Бэкстрем, а команда. Все сделали свою работу. (Игорь ЕРОНКО)

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