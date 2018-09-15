Александр Овечкин: "Раз попробовав вкус победы, хочется побеждать снова и снова"

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметил, что после победы в Кубке Стэнли в прошлом сезоне ему хочется побеждать еще. Новый сезон в НХЛ стартует 3 октября.

- Раз попробовав вкус победы, хочется побеждать снова и снова, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Овечкина. - Многие из вас хорошо помнят, что случалось с Кубком летом в разные годы, когда целые города сходили с ума. Это особенное чувство. Не хочется расставаться с ним, хочется испытывать его снова и снова.