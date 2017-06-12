Александр Овечкин: "Рад за Малкина, но еще не успел поздравить"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин рад, что российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин завоевал Кубок Стэнли. По словам форварда, приятно, когда соотечественники выигрывают трофеи.

Напомним, что сегодня "Питтсбург", за который выступает Малкин, одержал четвертую победу над "Нэшвиллом" (2:0, 4-2), что позволило ему выиграть финальную серию Кубка Стэнли. Команда, которая на пути к финалу выбила из розыгрыша "Вашингтон", второй раз подряд стала обладателем трофея.

- Я просто за него рад, - приводит ТАСС слова Овечкина. - Поздравить пока не успел - все-таки разница во времени, да и отмечали они, наверное. Отрадно, когда русские ребята выигрывают трофей.

Травма? Сейчас я чувствую себя намного лучше, чем перед пропущенным чемпионатом мира. Какие-то болячки заживают быстрей, какие-то медленней. Посмотрим, как пойдет восстановление.

Напомним, что Малкин стал обладателем Кубка Стэнли в третий раз. В прошедшем плей-офф НХЛ он набрал 28 (10+18) очков и стал лучшим бомбардиром.