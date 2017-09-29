Александр Овечкин: "Прошлогоднее поражение - самое тяжелое в моей карьере"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отметил, что прошлогоднюю неудачу в плей-офф нужно забыть. По его словам, в этом сезоне команда постарается добиться успеха. Напомним, что в плей-офф прошлого сезона "Вашингтон" проиграл в седьмом матче серии второго раунда с "Питтсбургу".

– Не просто было принять очередную неудачу в плей-офф, – отметил Овечкин в эфире радиостанции 106,7 The Fan Friday. – Наверное, это самое тяжелое поражение в моей карьере. Тем более, у нас была чемпионская команда. В течение сезона мы доминировали. Однако надо уже забыть об этом и идти дальше. Нужно вновь начать играть, готовиться, что очень непросто. Однако нужно это делать, если мы хотим добиться успеха. В прошлом сезоне мы отдали все силы. Не хочу говорить о личных достижениях, но как команда мы не смогли показать нужный результат. Надеюсь, сможем это сделать в этом сезоне.

Новый контракт Кузнецова – хорошая новость для клуба. Женя заслужил эти деньги. Он становится лучше с каждым годом. Он приносит огромную пользу. Может, кто-то и хотел, чтобы он отправился в КХЛ или другую команду... Однако я рад, что такие игроки, как Кузнецов и Оши, остались с нами.