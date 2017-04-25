Александр Овечкин: "Прошлогоднее поражение от "Питтсбурга" не имеет значения"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин перед стартом четвертьфинальной серии Кубка Стэнли с "Питтсбургом" отметил, что команда готова принять вызов и пройти в следующую стадию турнира. По словам россиянина, прошлогоднее поражение на этой стадии от "Пингвинз" не имеет большого значения.

– У нас была тяжелая серия с "Торонто", но сейчас нам предстоит играть с обладателями Кубка Стэнли, – приводит слова Овечкина пресс-служба "Вашингтона". – Это большая возможность для нас проявить себя и победить такого соперника. Какие выводы мы сделали из прошлогодней серии с "Питтсбургом"? Я думаю, не стоит оглядываться назад. Надо двигаться вперед. Повторюсь, это отличная возможность попробовать победить чемпиона. Мы еще никогда не играли в третьем раунде плей-офф, поэтому очень хотим добиться этого успеха.

На самом деле нет большой разницы, кто против тебя играет. В любом случае надо выигрывать четыре игры и серьезно готовиться в психологическом плане. Мы дважды играли против них в плей-офф и дважды проигрывали. Надо просто пройти дальше. Нельзя никого бояться. Да, против нас выступят чемпионы. Это сильная команда. Но мы тоже сильны. Если мы хотим добиться успеха, то надо принять этот вызов.

Как менялись наши отношения с Кросби за последние годы? Мы уважаем друг друга. Наше противостояние хорошо для нас обоих. Думаю, мы наслаждаемся этим. Все наслаждаются нашей борьбой. Однако сейчас речь идет не только о нас с ним, а о противостоянии между "Вашингтоном"" и "Питтсбургом".