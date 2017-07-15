Александр Овечкин: "Прошла ровно неделя с нашей свадьбы. Это было незабываемо"

Нападающий "Вашингтона" и сборной России Александр Овечкин в своем Инстаграме еще раз признался в любви к своей супруге Анастасии Шубской, с которой сыграл свадьбу неделю назад.

– Моя любимая, родная, моя половиночка! Прошла ровно неделя, как мы сделали праздник нам, нашим родным и друзьям, это было незабываемо! Ты делаешь меня счастливым каждый день, ты даришь мне улыбку, теплоту, заботу... Ты мой родной человек! Я очень тебя люблю, – написал Овечкин в Инстаграме.

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