Александр Овечкин: "Приятно видеть, когда "Вашингтон" играет так слаженно"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, который стал автором заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом" (7:1), отметил важность победы над действующим обладателем Кубка Стэнли.

Также в этой встрече забитым голом отличился другой россиянин Дмитрий Орлов, который стал для него первым в сезоне.

- Это психологически важно, - приводит Washingtonpost слова Овечкина. - "Вашингтон" встречался с обладателем Кубка Стэнли. Мы понимали, что это большая игра для нас. Приятно видеть, когда мы играем так слаженно. Это хороший знак.

Отметим, что первой звездой встречи признан форвард "Кэпиталз" Никлас Бэкстрем, оформивший дубль и сделавший три результативные передачи.