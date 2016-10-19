Александр Овечкин: "Приятно быть на ходу"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, забросивший первую шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Колорадо" (3:0) высоко оценил игру пятерки большинства.

31-летний форвард также отметился результативной передачей. По одному очку в составе "столичных" набрали нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов.

- Когда ты ведешь в счете с минимальным преимуществом, забив в большинстве, становится понятно, что именно нужно делать, - приводит официальный сайт НХЛ слова Овечкина. - Бригада большинства "Вашингтона" мастеровита и мы пользуемся этим. Нам нельзя было останавливаться. Приятно быть на ходу и приятно видеть усердную игру в исполнении ребят.