Александр Овечкин: "После прошлого матча я сказал, что хет-трики бывают не каждый день"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, оформивший второй подряд хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Каролиной" (6:5 Б), отметил, что просто делает свою работу.

Россиянин повторил личный рекорд, продлив результативную серию до 13 встреч. На данный момент на счету Овечкина 42 (28+14) очков и он возглавляет снайперскую гонку.

– Не знаю, что и сказать. Я просто стараюсь делать свою работу. Все хотят забивать, но в НХЛ это не так просто делать, – приводит слова Овечкина официальный сайт "Вашингтона". – Я чувствую, что играю с великими хоккеистами. Они помогают мне. Поэтому остается просто делать свою работу. После прошлого матча я сказал, что рад хет-трику, потому что он бывает не каждый день.