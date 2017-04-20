Александр Овечкин: "После игры "три на пять" знали, что не отдадим этот матч"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин после победы над "Торонто" (5:4) в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ похвалил вратаря команды. Счет в серии стал 2-2.

– Холтби очень хорошо играл сегодня. Пару раз ему повезло с отскоками. Однако в нужные моменты он отражал броски. Ребята смогли выстоять очень важное меньшинство "три на пять". Потом мы знали, что не отдадим этот матч.

Соперник забил третий гол после того как рефери отдал ему шайбу. Однако она сначала отскочила от лайнсмена. После этого Оши забил важный гол. Так что хоккейный бог был на нашей стороне и дал нам шанс забить.