10:49 | ХОККЕЙ — НХЛ

Александр Овечкин: "Полностью расслабился после гола в ворота "Питтсбурга"

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Среда. Вашингтон. "Вашингтон" - "Питтсбург" - 7:1. Александр ОВЕЧКИН (второй справа) празднует с партнерами забитый гол."Вашингтон" уничтожил "Питтсбург", Овечкин прервал безголевую серию

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин подчеркнул, что команде было важно открыть счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом" (7:1). По словам форварда, который стал автором одной заброшенной шайбы, "Кэпиталз" сумели воспользоваться ошибками соперника.

- Было очень важно забить первыми, - приводит официальный сайт НХЛ слова Овечкина. - Мы сделали это в меньшинстве, что стало переломным моментом. Звено быстро почувствовало игру, хорошо действовало и вело команду за собой.

- В прошлых играх не получалось забить так много. Что вы сделали для этого, почему прорвало?

- В принципе ничего. Забили несколько голов сразу, игра перевалилась на нашу сторону и мы почувствовали другой ритм: уверенность, расслабленность, в хорошем смысле. "Питтсбруг" начал удаляться и мы этим воспользовались.

- Забитая шайба придала уверенности? Расслабило немного?

- О да! Был расслаблен полностью. (улыбается)

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Материалы REN-TV

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