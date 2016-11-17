Александр Овечкин: "Полностью расслабился после гола в ворота "Питтсбурга"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин подчеркнул, что команде было важно открыть счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом" (7:1). По словам форварда, который стал автором одной заброшенной шайбы, "Кэпиталз" сумели воспользоваться ошибками соперника.

- Было очень важно забить первыми, - приводит официальный сайт НХЛ слова Овечкина. - Мы сделали это в меньшинстве, что стало переломным моментом. Звено быстро почувствовало игру, хорошо действовало и вело команду за собой.

- В прошлых играх не получалось забить так много. Что вы сделали для этого, почему прорвало?

- В принципе ничего. Забили несколько голов сразу, игра перевалилась на нашу сторону и мы почувствовали другой ритм: уверенность, расслабленность, в хорошем смысле. "Питтсбруг" начал удаляться и мы этим воспользовались.

- Забитая шайба придала уверенности? Расслабило немного?

- О да! Был расслаблен полностью. (улыбается)