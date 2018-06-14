Александр Овечкин: "Показать Кубок Стэнли Месси? Увидимся с ним позже, в Барселоне"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин рассказал о том, куда привезет Кубок Стэнли. По слова форварда, он хочет, чтобы трофей увидели в его семье и академии московского "Динамо".

- Я хочу привезти Кубок Стэнли домой, показать его моей семье, моей бабушке, - приводит Ruptly слова Овечкина. - Она наверняка захочет его потрогать и поцеловать. Конечно, хочу привезти трофей в школу "Динамо", показать его ученикам и их родителям.

Показать кубок Месси? Я увижу его позже, когда приеду в Барселону на матчи. Посмотрим, как пойдет дело.