Александр Овечкин: "Победа над "Флоридой" придаст уверенности "Вашингтону"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, который забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с "Флоридой" (4:2), подчеркнул, что "Кэпиталз" добились победы благодаря прессингу и удачной игре на пятачке. По словам форварда, данный результат придаст команде уверенности.

- Первый период стал сложным для "Вашингтона", мы попустили быстрый гол. Но после перерыва мы смогли исправить ситуацию, - приводит пресс-служба "столичных" слова Овечкина. - Команда прессинговала "Флориду" в ее зоне, поэтому соперник создал мало моментов. Нам удалось забить, подправив шайбу. Говорили с парнями о том, что нужно создавать "трафик" перед чужими воротами.

Обычно вратари останавливают шайбу, если видят бросок. Важно перекрывать им обзор, иначе крайне сложно забить. В целом, "Вашингтон" сыграл неплохо. Победа прибавит нам уверенности.