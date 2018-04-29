Александр Овечкин: ""Питтсбург", конечно, отличается от "Коламбуса". Два раза чемпионами просто так не становятся"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отметил, что ему интересно играть против "Питтсбурга" в четвертьфинале Кубка Стэнли. По его словам, это очень мастеровитая команда. Пока Пингвинз ведут в серии со счетом 1-0.

– "Питтсбург", конечно, отличается от "Коламбуса", с которым мы играли в первом раунде, – сказал Овечкин официальному каналу НХЛ. - Два раза чемпионами просто так не становятся. Сразу видно, команда матерая, мастеровитая. С ними интересно, они дают играть сопернику. Самое главное, чтобы мы им не давали играть. Кросби, Гюнтцель – тяжело против них играть.

Поражение в первом матче серии? Она идет до четырех побед, не надо раскисать, опускать руки. Нужно идти вперед и добиваться побед.