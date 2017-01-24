Александр Овечкин: "Орлов - русский Лидстрем"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин рад, что его команда сумела одержать крупную победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Каролиной" (6:1). Российский форвард высоко оценил вклад в игру соотечественника Дмитрия Орлова, который в этой встрече оформил дубль.

- Орлов обладает прекрасным броском. Мы всегда говорили ему, чтобы он чаще бросал, - приводит Monumental Network слова Овечкина. - Своей манерой игры он похож на Никласа Лидстрема, это русский Лидстрем!

"Вашингтон" одержал хорошую победу. Мы играли уверенно, много бросали. Нам удалось забросить шесть шайб, мы снова провели результативную встречу. Здорово, когда удается так много забить. Безусловно, соперник перестает играть в полную силу, когда пропускает пять раз. Но это дает нам больше свободы в действиях.

Очки Орлова, Кузнецова и Овечкина помогли "Вашингтону" разгромить "Каролину"