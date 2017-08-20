Александр Овечкин - о Вере Глаголевой: "Вы останетесь у меня в сердце навсегда!"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин попрощался с Верой Глаголевой, матерью своей жены Анастасии Шубской. В субботу известная актриса была похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. В последнее время она боролась с тяжелой болезнью и ушла из жизни в среду.

"Наша любимая, моя любимая Вера Витальевна! Мне будет не хватать ваших эмоций, азарта, переживаний... СМС о том кто как сыграл... Вы останетесь у меня в сердце навсегда! Люблю и буду любить", - написал Овечкин в Инстаграме под видеозаписью, на которой Вера Глаголева в кругу семьи смотрит трансляцию игры "Вашингтона" с его участием.