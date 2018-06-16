Александр Овечкин о турне с Кубком Стэнли: "Лучший момент в моей карьере"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин признался, что турне с Кубком Стэнли, которое игрок провел вместе с владельцем клуба Тедом Леонсисом по Вашингтону и окрестностям, стало лучшим моментом в его карьере. Во время турне Кубок Стэнли побывал в пожарной части, в департаменте полиции, в детской больнице и на катке, где тренируются игроки местного хоккейного клуба.

- Мы все были рады прикоснуться к нему (к кубку. - Прим. "СЭ") в первый раз, провести с ним несколько минут, - цитирует официальный сайт НХЛ (русская версия) Овечкина. - Пожалуй, это лучший момент в моей карьере и карьере моих партнеров. Ради этого мы играем. Для кого-то из болельщиков это единственный шанс увидеть кубок своими глазами, потрогать его. Кто-то его уже целовал. Это здорово. Интересно наблюдать за реакцией людей, смотреть, как они обнимают его. Они действительно любят его, он доставляет им радость, и они поддерживают нас.

Напомним, на 8 июня "Вашингтон" переиграл в пятом матче финальной серии НХЛ "Вегас" (4:3) и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли.