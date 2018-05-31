13:20 | Хоккей — НХЛ

Александр Овечкин – о травме Кузнецова: "Жопка к жопке и вперед"

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Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в шутливой форме объяснил, что команде было необходимо собраться и объединить усилия после травмы форварда Евгения Кузнецова.

– Мы потеряли игрока, но надо было, как говорится, жопка к жопке и вперед, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Овечкина. – Все провели хороший матч и все справились.

Кузнецов получил травму после силового приема со стороны защитника Брэйдена Макнэбба. Россиянин покинул площадку в конце первого периода и не смог вернуться в игру. Всего он провел на льду 4 минуты 26 секунд.

Кузнецов получил травму. Видео

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https://www.nhl.com/ru/news/vegas-washington-stanley-cup-final-game-2-recap/c-298856544

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Материалы других СМИ
Материалы сюжета: Финал Кубка Стэнли-2018. Овечкин против "Вегаса"
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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munsaecw

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13:38

при счете 0:4 судья сломал игру

...не на 100% однозначно, конечно, но оригинально...)

13:25

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