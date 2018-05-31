Александр Овечкин – о травме Кузнецова: "Жопка к жопке и вперед"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в шутливой форме объяснил, что команде было необходимо собраться и объединить усилия после травмы форварда Евгения Кузнецова.

– Мы потеряли игрока, но надо было, как говорится, жопка к жопке и вперед, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Овечкина. – Все провели хороший матч и все справились.

Кузнецов получил травму после силового приема со стороны защитника Брэйдена Макнэбба. Россиянин покинул площадку в конце первого периода и не смог вернуться в игру. Всего он провел на льду 4 минуты 26 секунд.

Кузнецов получил травму. Видео