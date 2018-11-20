Александр Овечкин – о сейве Кэри Прайса: "Поаплодировал вратарю вместе с болельщиками"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отметил игру голкипера "Монреаля" Кэри Прайса (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Вратарь "Хабс" остановил бросок 33-летнего российского форварда при счете 4:4 в третьем периоде.

– Это был красивый сэйв! Хороший момент, болельщики аплодировали вратарю, – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ. – Я сделал то же самое. Считаю, что Кэри очень крепок духом. Ему не важно, пропустил он голы или нет, он играет одинаково. Любой сильный вратарь действует так же.

В текущем сезоне Овечкин сыграл 21 матч и набрал 24 (16+8) очков.

"Вашингтон" занимает восьмое место в Западной конференции.