Александр Овечкин - о проблемах "Вашингтона": "Мы понимаем, какая у нас команда и как нам надо играть"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отметил, что его команде нужно бороться за каждое очко. Он также добавил, что у "Кэпиталз" все будет в порядке.

Напомним, что в текущем сезоне "Вашингтон" одержал пять побед в 12 матчах. Клуб идет на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 11 очков.

– Конечно, хочется выигрывать как можно чаще, – приводит NHL.com/Ru слова Овечкина. – Но нам надо каждую игру рассматривать отдельно. Нужно бороться за каждое очко. Будет тяжело. Мы понимаем, какая у нас команда и как нам надо играть. С нами все будет в порядке.

Овечкин в 12 играх записал на свой счет 15 (10+5) очков.