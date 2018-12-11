Александр Овечкин о борьбе за "Ришар": "Нельзя расслабляться, меня могут догнать в любой момент"

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин считает, что еще слишком рано думать о борьбе за приз "Ракеты" Ришара, которым награждается лучший снайпер чемпионата НХЛ.

Россиянин занимает первое место в лиге по заброшенным шайбам - 22 в 29 играх.

- С этим ничего не поделаешь, - цитирует россиянина официальный сайт НХЛ. - Надо играть. Сейчас не стоит обращать на это внимание, потому что мы находимся в середине сезона. Хотя это приятно.

Сейчас за приз Ришара вместе с ним борются 20-летний Патрик Лайне из "Виннипегы", 22-летний Брэйден Пойнт из "Тампы-Бэй" (по 21 шайбе у каждого). 20 раз отправляли шайбу в сетку Давид Пастрняк ("Бостон", 22 года), Натан Маккиннон ("Колорадо", 23 года) и Джефф Скиннер ("Баффало", 26 лет).

- Они отлично играют, - отметил нападающий. - А значит, мне нельзя расслабляться, надо быть в форме. Они могут нагнать меня в любой момент.

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